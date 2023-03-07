Бушуев Андрей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Сын: Бушуев Александр Андреев (внебрачн.)
Мать ребёнка: Бушуева Екатерина Еремиева
внебрачный
Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 71
Место жительства
1923
Подворные списки плательщиков денежной заменой трудгужналога https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/36224#69
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно