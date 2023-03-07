Бушуев Андрей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуев Андрей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Сын: Бушуев Александр Андреев (внебрачн.)

Мать ребёнка: Бушуева Екатерина Еремиева

внебрачный
Место жительства
1908 ст.
Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 71
Место жительства
1923
Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
Подворные списки плательщиков денежной заменой трудгужналога https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/36224#69
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Екатерина Еремиева

Смерть
Неизвестно
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