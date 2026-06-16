Карташева (Тетерина) Анастасия Ивановна
женский, родилась 07.03.1907, Кашкара, Осинский муниципальный район, Пермский край
умерла Неизвестно
ОтецТетерин Иван КузьмичНеизвестно г.р.
МатьТетерина (Швецова) Евдокия ГригорьевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1907
Кашкара, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карташов Николай Прокопьевич
Смерть
Неизвестно