Карташева (Тетерина) Анастасия Ивановна 07.03.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карташева (Тетерина) Анастасия Ивановна

Автор
AI
Iurgasheva A.

женский, родилась 07.03.1907, Кашкара, Осинский муниципальный район, Пермский край

умерла Неизвестно

Отец
Тетерин Иван КузьмичНеизвестно г.р.
Мать
Тетерина (Швецова) Евдокия ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1907

Отец: Тетерин Иван Кузьмич

Мать: Тетерина (Швецова) Евдокия Григорьевна

Кашкара, Осинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карташов Николай Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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