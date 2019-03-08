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(Карюканова) Людмила Емельяновна
(Карюканова) Людмила Емельяновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
08.03.2019
Пол
Женский
Отец
Карюканов Емельян Ильич
1894 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Карюканов Емельян Ильич
Мать: не указана
Смерть
08.03.2019
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