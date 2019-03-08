(Карюканова) Людмила Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карюканова) Людмила Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

08.03.2019

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Карюканов Емельян Ильич

Мать: не указана

Смерть
08.03.2019
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