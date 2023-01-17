Банников Дмитрий Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения21.10.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1890 ст.
Отец: Банников Лаврентий Михайлович
Мать: не указана
Крещение
24.10.1890 ст.
Бракосочетание
20.01.1910 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.05.1911 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1915 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно