Банников Дмитрий Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБанников Дмитрий Лаврентьевич

Банников Дмитрий Лаврентьевич

avatar

Место рождения

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

21.10.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1890 ст.

Отец: Банников Лаврентий Михайлович

Мать: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Крещение
24.10.1890 ст.
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
20.01.1910 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.05.1911 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1913 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.03.1915 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close