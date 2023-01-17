Калинина (Чернцова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Чернцова) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.08.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1878 ст.

Отец: Чернцов Михаил Арсеньевич

Мать: Чернцова Анна Васильевна

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
27.07.1914 ст.

Муж: Калинин Иван Константинович

Овсянниково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1915 ст.

Сын: Калинин Борис Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Константинович

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.04.1919

Сын: Калинин Игорь Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Константинович

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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