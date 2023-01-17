Калинина (Чернцова) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.08.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1878 ст.
Бракосочетание
27.07.1914 ст.
Овсянниково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1915 ст.
Отец ребёнка: Калинин Иван Константинович
Рождение ребёнка
25.04.1919
Отец ребёнка: Калинин Иван Константинович
Смерть
Неизвестно