Цыганкова (...) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганкова (...) Александра Николаевна

Цыганкова (...) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Валентина Петровна

Отец ребёнка: Цыганков Петр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Цыганков Петр Петрович

Отец ребёнка: Цыганков Петр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганков Петр Александрович

Смерть
Неизвестно
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