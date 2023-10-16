Цыганкова (...) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Николай
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Валентина Петровна
Отец ребёнка: Цыганков Петр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1899
Отец ребёнка: Цыганков Петр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно