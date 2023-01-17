Ахметов Абдулла Сафиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Абдулла Сафиевич

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Место рождения

Звериноголовское, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

25.03.1905

Дата смерти

28.10.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Звериноголовское, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.10.1976
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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