Самсонов Лев Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самсонов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубова (Самсонова) ?
Мать ребёнка: Екатерина Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Екатерина Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Екатерина Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Самсонов) Агрофена Львовна
Мать ребёнка: Екатерина Моисеевна
Рождение ребёнка
09.06.1905
Сын: Самсонов Владимир Львович
Мать ребёнка: Екатерина Моисеевна
сел. Леонтьево, коломенского уезда Московской обл., Сандыревской Вол.
Смерть
Неизвестно