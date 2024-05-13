Самсонов Лев Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Самсонов Лев Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самсонов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубова (Самсонова) ?

Мать ребёнка: Екатерина Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсонов Георгий Львович

Мать ребёнка: Екатерина Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсонов Петр Львович

Мать ребёнка: Екатерина Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Самсонов) Агрофена Львовна

Мать ребёнка: Екатерина Моисеевна

Рождение ребёнка
09.06.1905

Сын: Самсонов Владимир Львович

Мать ребёнка: Екатерина Моисеевна

сел. Леонтьево, коломенского уезда Московской обл., Сандыревской Вол.
Смерть
Неизвестно

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