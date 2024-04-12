Лодейщиков Стефан Корнилов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1704 ст.
Дата смерти1780 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1704 ст.
Отец: Лодейшиков Корнилий Марков
У Корнила Маркова по первой ревизии села Кишертского баронов Строгановых в д. Кырдымовой написаны три сына - Степан 6 лет, Иван, Архип. Иван и Архип умерли в 1725 г., а Степан взят в рекруты в 1734 г.... Показать все
Призыв на военную службу
1734 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.
Сын: Ладейщиков Софон Стефанов
Мать ребёнка: Лодейщикова Мариамна Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1780 ст.