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Лодейщиков Стефан Корнилов

Место рождения

Кардымово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Вычислено 1704 ст.

Дата смерти

1780 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1704 ст.

Отец: Лодейшиков Корнилий Марков

Мать: не указана

Кардымово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
У Корнила Маркова по первой ревизии села Кишертского баронов Строгановых в д. Кырдымовой написаны три сына - Степан 6 лет, Иван, Архип. Иван и Архип умерли в 1725 г., а Степан взят в рекруты в 1734 г.... Показать все
Призыв на военную службу
1734 ст.
Кардымово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.

Сын: Ладейщиков Софон Стефанов

Мать ребёнка: Лодейщикова Мариамна Карпова

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лодейщикова Мариамна Карпова

Смерть
1780 ст.
Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
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