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Степан Федорович

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Около 1743 г.р.

Мать

Между 1759 и 1760 г.р.

Жена

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Федор Андреевич

Мать: Ирина Федоровна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Дарья Степановна

Мать ребёнка: Матрона

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Иннокентий Степанович

Мать ребёнка: Матрона

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Леонилла Степановна

Мать ребёнка: Матрона

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Ольга Степановна

Мать ребёнка: Матрона

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона

Смерть
После 1825
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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