Степан Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Федор Андреевич
Мать: Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Дарья Степановна
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Леонилла Степановна
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Ольга Степановна
Мать ребёнка: Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона
Смерть
После 1825