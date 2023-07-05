Чернов Владимир Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1954
Дата смерти05.07.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1975
Сын: Чернов Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Тихоненко Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1982
Дочь: Чернова Алёна Владимировна
Мать ребёнка: Тихоненко Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1991
Мать ребёнка: Тихоненко Любовь Ивановна
Смерть
05.07.2023
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
причина смерти: 1. -пневмония гипостатическая 118.2 (20 дней) -метастазы плевры С78.2 ( 4 месяца) -рак легкого С34.9 (1год 2 месяца) 2. Гипертензивная болезнь сердечно-сосудистая с застойной ... Показать все