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Чернов Владимир Аркадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1954

Дата смерти

05.07.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1954

Отец: Чернов Аркадий Владимирович

Мать: Чернова (Рудницкая) Нина (Янина) Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихоненко Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
13.11.1975

Сын: Чернов Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Тихоненко Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1982

Дочь: Чернова Алёна Владимировна

Мать ребёнка: Тихоненко Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
24.05.1991

Сын: Чернов Иван Владимирович

Мать ребёнка: Тихоненко Любовь Ивановна

Смерть
05.07.2023
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
причина смерти: 1. -пневмония гипостатическая 118.2 (20 дней) -метастазы плевры С78.2 ( 4 месяца) -рак легкого С34.9 (1год 2 месяца) 2. Гипертензивная болезнь сердечно-сосудистая с застойной ... Показать все

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