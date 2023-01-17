Попова (Андреева) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859 или 1860
Отец ребёнка: Попов Владимир Дмитриевич
Патрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.07.1868 ст.
Сын: Попов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Попов Владимир Дмитриевич
Бракосочетание
10.11.1871 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно