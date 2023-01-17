Попова (Андреева) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Андреева) Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 или 1837 г.р.
Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859 или 1860

Сын: Попов Павел Владимирович

Отец ребёнка: Попов Владимир Дмитриевич

Патрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.07.1868 ст.

Сын: Попов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Попов Владимир Дмитриевич

Бракосочетание
10.11.1871 ст.

Муж: Каменщиков Кенсорин Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Владимир Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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