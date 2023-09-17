Митрофанова Мария (Раратонга) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Вычислено 1879 ст.
Дочь: Митрофанова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Митрофанов Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
25.01.1882
Сын: Митрофанов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Митрофанов Василий Митрофанович
Восприемник бессрочно отпускной рядовой Илья Митрофанович Тихомиров деревни Ерёмино
Рождение ребёнка
08.06.1885 ст.
Сын: Митрофанов Петр Васильевич
Отец ребёнка: Митрофанов Василий Митрофанович
Еремино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.01.1889 ст.
Сын: Митрофанов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Митрофанов Василий Митрофанович
Смерть
Неизвестно