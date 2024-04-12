Шадрина (Цепух) Федосья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина (Цепух) Федосья Семеновна

Место рождения

Кугаево, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

02.04.1911

Дата смерти

03.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1911

Отец: Цепух Семен

Мать: Цепух Мария Павлова

Кугаево, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Логинова (шадрина) Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Шадрин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Андрей

Смерть
03.06.1986
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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