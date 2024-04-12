Шадрина (Цепух) Федосья Семеновна
Место рождения
Дата рождения02.04.1911
Дата смерти03.06.1986
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1911
Отец: Цепух Семен
Мать: Цепух Мария Павлова
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Логинова (шадрина) Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Шадрин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шадрин Андрей
Смерть
03.06.1986
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область