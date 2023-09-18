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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Сын: Жуков Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Жуков Григорий Семенович?
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Жуков Григорий Семенович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жуков Григорий Семенович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Жуков Григорий Семенович?