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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Жуков Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Жуков Григорий Семенович?

Дурасово, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1881

Сын: Жуков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Жуков Григорий Семенович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Феофан Григорьевич

Отец ребёнка: Жуков Григорий Семенович?

Дурасово, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Жуков Григорий Семенович?

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