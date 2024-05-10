Морозова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1916
Дочь: Морозова Агрипина Павловна
Отец ребёнка: Морозов Павел Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1918
Дочь: Зайцева Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Морозов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Морозова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Морозов Павел Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1922
Отец ребёнка: Морозов Павел Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1926
Отец ребёнка: Морозов Павел Иванович
Смерть
Неизвестно