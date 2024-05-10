Морозова Надежда Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Павел Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1916

Дочь: Морозова Агрипина Павловна

Отец ребёнка: Морозов Павел Иванович

Рождение ребёнка
18.05.1918

Дочь: Зайцева Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Морозов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Морозова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Морозов Павел Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1922

Сын: Морозов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Морозов Павел Иванович

Рождение ребёнка
26.03.1926

Сын: Морозов Семен Павлович

Отец ребёнка: Морозов Павел Иванович

Смерть
Неизвестно

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