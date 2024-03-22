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Извекова Анастасия Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

Около 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1879

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.12.1880

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич

Рождение ребёнка
25.06.1883

Дочь: Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.12.1885

Сын: Извеков Игнат Андреевич

Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извеков Андрей Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
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