Извекова Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Рождение ребёнка
26.07.1879
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.12.1880
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.06.1883
Дочь: Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.12.1885
Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно