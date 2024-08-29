Левтеров Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Левтеров Иордан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левтерова Елена
Мать ребёнка: Левтерова Магдалина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левтерова София
Мать ребёнка: Левтерова Магдалина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левтерова Елисавета
Мать ребёнка: Левтерова Магдалина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левтерова Кирикия
Мать ребёнка: Левтерова Магдалина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левтерова Деспина
Мать ребёнка: Левтерова Магдалина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левтерова Магдалина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левтерова Магдалина
Рождение ребёнка
1825
Сын: Левтеров Иван
Мать ребёнка: Левтерова Магдалина
Рождение ребёнка
1832
Сын: Левтеров Ставрино
Мать ребёнка: Левтерова Магдалина
Смерть
Неизвестно