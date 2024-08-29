Левтеров Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левтеров Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Левтеров Иордан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левтерова Елена

Мать ребёнка: Левтерова Магдалина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левтерова София

Мать ребёнка: Левтерова Магдалина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левтерова Елисавета

Мать ребёнка: Левтерова Магдалина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левтерова Кирикия

Мать ребёнка: Левтерова Магдалина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левтерова Деспина

Мать ребёнка: Левтерова Магдалина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левтерова Магдалина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левтерова Магдалина

Рождение ребёнка
1825

Сын: Левтеров Иван

Мать ребёнка: Левтерова Магдалина

Рождение ребёнка
1832

Сын: Левтеров Ставрино

Мать ребёнка: Левтерова Магдалина

Смерть
Неизвестно

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