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Казакевич Кирилл Семёнович

Место рождения

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.02.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1876 ст.

Отец: Казакевич Семён Петрович

Мать: Казакевич Пелагея Ивановна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Жена: Казакевич Елена Григорьевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.

Дочь: Казакевич Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Казакевич Елена Григорьевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1910 ст.

Дочь: Казакевич Пелагея Кирилловна

Мать ребёнка: Казакевич Елена Григорьевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1912 ст.

Дочь: Казакевич Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Казакевич Елена Григорьевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1912 ст.

Дочь: Казакевич Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Казакевич Елена Григорьевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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