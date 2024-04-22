Казакевич Кирилл Семёнович
Место рождения
Дата рождения01.02.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1876 ст.
Бракосочетание
03.02.1908 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.
Дочь: Казакевич Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Казакевич Елена Григорьевна
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1910 ст.
Дочь: Казакевич Пелагея Кирилловна
Мать ребёнка: Казакевич Елена Григорьевна
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1912 ст.
Дочь: Казакевич Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Казакевич Елена Григорьевна
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1912 ст.
Дочь: Казакевич Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Казакевич Елена Григорьевна
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно