Humphrey Samuel Ensign Samuel Humphrey — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Humphrey Samuel Ensign Samuel Humphrey

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1686

Дата смерти

16.10.1759

Пол

Мужской

Отец

1656 г.р.

Мать

1662 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1686

Отец: Humphrey Samuel Samuel Humphrey

Мать: Humphrey (Mills) Mary

Работа или профессия
Неизвестно
Soldier
Бракосочетание
23.02.1710

Жена: не указана

Бракосочетание
26.02.1712

Жена: не указана

Бракосочетание
03.12.1714

Жена: не указана

Бракосочетание
31.10.1731

Жена: не указана

Смерть
16.10.1759
Похороны
?.10.1759

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