Humphrey Samuel Ensign Samuel Humphrey
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1686
Дата смерти16.10.1759
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1686
Работа или профессия
Неизвестно
Soldier
Бракосочетание
23.02.1710
Жена: не указана
Бракосочетание
26.02.1712
Жена: не указана
Бракосочетание
03.12.1714
Жена: не указана
Бракосочетание
31.10.1731
Жена: не указана
Смерть
16.10.1759
Похороны
?.10.1759