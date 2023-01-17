(Ефимова) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ефимова) Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Ефимов Корней Федосеевич

Отец ребёнка: Ефимов Федосей Афанасьевич

Билютай, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Арина Федосеевна

Отец ребёнка: Ефимов Федосей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Макар Федосеевич

Отец ребёнка: Ефимов Федосей Афанасьевич

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