(Ефимова) Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Ефимов Федосей Афанасьевич
Билютай, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Арина Федосеевна
Отец ребёнка: Ефимов Федосей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефимов Федосей Афанасьевич