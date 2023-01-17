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Алексеев Иван Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: Алексеев Антон Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Алексеева Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Алексеева неизвестно

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Алексеев Мирон Иванович

Мать ребёнка: Алексеева неизвестно

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Алексеева Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Алексеева Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Место жительства
1835 ст.
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
На 1835 год - войсковой обыватель слободки Огибной Ольховатской волости Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева неизвестно

Первая жена.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Василиса

Вторая жена.
Смерть
Неизвестно
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