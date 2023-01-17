Алексеев Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: Алексеев Антон Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Алексеева Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Алексеева неизвестно
Рождение ребёнка
1825 ст.
Мать ребёнка: Алексеева неизвестно
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Алексеева Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Алексеева Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1835 ст.
На 1835 год - войсковой обыватель слободки Огибной Ольховатской волости Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева неизвестно
Первая жена.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Василиса
Вторая жена.
Смерть
Неизвестно