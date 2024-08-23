Морозова Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Морозов Александр Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Александр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Морозов Александр Максимович

Смерть
Неизвестно

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