Рыбина (Фомина) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбина (Фомина) Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомин Анатолий Васильевич

Мать: Фомина Зоя Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.02.1995

Сын: Рыбин Дмитрий Вадимович

Отец ребёнка: Рыбин Вадим Александрович

Рождение ребёнка
20.04.2000

Сын: Рыбин Денис Вадимович

Отец ребёнка: не указан

Развод
07.09.2006

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбин Вадим Александрович

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