Рыбина (Фомина) Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фомин Анатолий Васильевич
Мать: Фомина Зоя Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.02.1995
Отец ребёнка: Рыбин Вадим Александрович
Рождение ребёнка
20.04.2000
Отец ребёнка: не указан
Развод
07.09.2006
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно