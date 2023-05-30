Макарова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1954
Рождение ребёнка
31.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Александр Александрович
Рождение ребёнка
06.03.1977
Сын: Макаров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Макаров Александр Александрович
Рождение ребёнка
06.03.1977
Сын: Макаров Александр Александрович
Отец ребёнка: Макаров Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно