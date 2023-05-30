Макарова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1954

Отец: Комиссаров Николай Георгиевич

Мать: Комиссарова Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
31.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Александр Александрович

Рождение ребёнка
06.03.1977

Сын: Макаров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Макаров Александр Александрович

Рождение ребёнка
06.03.1977

Сын: Макаров Александр Александрович

Отец ребёнка: Макаров Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Александр Александрович

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