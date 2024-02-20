Сотникова (Кондаурова) Надежда Евграфовна
Место рожденияс. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1862
Отец: Кондауров Евграф
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
08.11.1881
Архангельская церковь села Сластенки
Рождение ребёнка
09.01.1884
Отец ребёнка: Сотников Петр Филиппович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1886
Сын: Сотников Василий Петрович
Отец ребёнка: Сотников Петр Филиппович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1890
Сын: Сотников Алексей Петрович
Отец ребёнка: Сотников Петр Филиппович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1892
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Сотников Петр Филиппович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1895
Дочь: Ролдугина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Сотников Петр Филиппович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1897
Сын: Сотников Георгий Петрович
Отец ребёнка: Сотников Петр Филиппович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1899
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Сотников Петр Филиппович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1902
Отец ребёнка: Сотников Петр Филиппович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1905
Отец ребёнка: Сотников Петр Филиппович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно