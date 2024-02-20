Сотникова (Кондаурова) Надежда Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Кондаурова) Надежда Евграфовна

Место рождения

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Кондауров Евграф

Мать: не указана

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
08.11.1881

Муж: Сотников Петр Филиппович

Архангельская церковь села Сластенки
Рождение ребёнка
09.01.1884

Сын: Сотников Михаил Петрович

Отец ребёнка: Сотников Петр Филиппович

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1886

Сын: Сотников Василий Петрович

Отец ребёнка: Сотников Петр Филиппович

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1890

Сын: Сотников Алексей Петрович

Отец ребёнка: Сотников Петр Филиппович

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1892

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Сотников Петр Филиппович

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1895

Дочь: Ролдугина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Сотников Петр Филиппович

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1897

Сын: Сотников Георгий Петрович

Отец ребёнка: Сотников Петр Филиппович

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1899

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Сотников Петр Филиппович

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1902

Сын: Сотников Федор Петрович

Отец ребёнка: Сотников Петр Филиппович

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1905

Сын: Сотников Михаил Петрович

Отец ребёнка: Сотников Петр Филиппович

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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