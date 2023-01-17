Сорокин Исидор Егорович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Сорокина Ирина Сидоровна
Мать ребёнка: Сорокина (бахарева) Евфросинья Петровна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Сорокин Алексей Сидорович
Мать ребёнка: Сорокина (бахарева) Евфросинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1836