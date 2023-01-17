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Сорокин Исидор Егорович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Иванов-Сорокин Егор Иванович

Мать: Мухина (иванова-Сорокина) Ирина Андреевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Сорокина Ирина Сидоровна

Мать ребёнка: Сорокина (бахарева) Евфросинья Петровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Сорокин Алексей Сидорович

Мать ребёнка: Сорокина (бахарева) Евфросинья Петровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина (бахарева) Евфросинья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1836
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