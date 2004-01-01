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Булдыгерова Анна Петровна
Булдыгерова Анна Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Дата смерти
2004
Пол
Мужской
Отец
Скажутин Петр Николаевич
1908 г.р.
Мать
Игумнова Мария Андрияновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Скажутин Петр Николаевич
Мать:
Игумнова Мария Андрияновна
Смерть
2004
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