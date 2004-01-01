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Булдыгерова Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Скажутин Петр Николаевич

Мать: Игумнова Мария Андрияновна

Смерть
2004
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