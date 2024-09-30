Поникаров Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поникаров Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорная Надежда Леонидовна

Рождение ребёнка
2010

Сын: Поникаров Никита

Мать ребёнка: Подгорная Надежда Леонидовна

Рождение ребёнка
2015

Дочь: Поникарова Алена

Мать ребёнка: Подгорная Надежда Леонидовна

Рождение ребёнка
21.08.2024

Сын: Паникаров Артём

Мать ребёнка: Подгорная Надежда Леонидовна

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