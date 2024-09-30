Поникаров Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2010
Сын: Поникаров Никита
Мать ребёнка: Подгорная Надежда Леонидовна
Рождение ребёнка
2015
Дочь: Поникарова Алена
Мать ребёнка: Подгорная Надежда Леонидовна
Рождение ребёнка
21.08.2024
Сын: Паникаров Артём
Мать ребёнка: Подгорная Надежда Леонидовна