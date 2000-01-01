Сальников Николай Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1979
Сын: Сальников Максим Николаевич
Мать ребёнка: Сальникова-Фенюк Галина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сальникова Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Сальникова-Фенюк Галина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно