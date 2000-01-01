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Сальников Николай Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1979

Сын: Сальников Максим Николаевич

Мать ребёнка: Сальникова-Фенюк Галина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сальникова Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Сальникова-Фенюк Галина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова-Фенюк Галина Константиновна

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