Глазкова Пелагея Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Глазкова Пелагея

Автор
ТФ
Фролова Т.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
КондратийНеизвестно г.р.
Супруги
Глазков Александр01.08.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазков Александр

Смерть
Неизвестно

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