Глазкова Пелагея
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецКондратийНеизвестно г.р.
Супруги
Глазков Александр01.08.1913 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глазков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазков Александр
Смерть
Неизвестно