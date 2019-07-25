Широков Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1950
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
1951
Сын: Широков Владимир
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Около 24.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
Неизвестно