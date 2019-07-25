Широков Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широков Вячеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1950

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
1951

Сын: Широков Владимир

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Около 24.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
20.04.1960

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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