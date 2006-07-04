Миролюбов Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1966
Дата смерти04.07.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.07.1989
Сын: Миролюбов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Миролюбова Ольга Валентиновна
Рождение ребёнка
24.05.1999
Сын: Миролюбов Валентин Сергеевич
Мать ребёнка: Миролюбова Ольга Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.2006