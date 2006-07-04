Миролюбов Сергей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миролюбов Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1966

Дата смерти

04.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1989

Сын: Миролюбов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Миролюбова Ольга Валентиновна

Рождение ребёнка
24.05.1999

Сын: Миролюбов Валентин Сергеевич

Мать ребёнка: Миролюбова Ольга Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миролюбова Ольга Валентиновна

Смерть
04.07.2006
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