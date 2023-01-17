Соколов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Михаил Алексеевич

Соколов Михаил Алексеевич

avatar

Место рождения

Доровской р-он.

Дата рождения

25.10.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1921

Отец: Соколов Алексей

Мать: не указана

Доровской р-он.
Рождение ребёнка
08.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close