Соколов Михаил Алексеевич
Место рожденияДоровской р-он.
Дата рождения25.10.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1921
Отец: Соколов Алексей
Мать: не указана
Доровской р-он.
Рождение ребёнка
08.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно