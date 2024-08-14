Сучков (Лучка) Лука Петров сын Вычислено 1669 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сучков (Лучка) Лука Петров сын

Место рождения

Черкасская, Красноярский округ, Сибирский край

Дата рождения

Вычислено 1669

Дата смерти

Между 1719 и 1748

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1669

Отец: Сучек Петрушка Назаров сын

Мать: не указана

Черкасская, Красноярский округ, Сибирский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1689-91-перепись
Место жительства
1689 или 1691
Чалбышево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1689-91-перепись Лучка Петров сын Сучков, родом он енисеец крестьянина сын, братей Микитка 9, Васка, Пронка 7.
Рождение ребёнка
1712

Сын: Сучков Борис Лукич

Мать ребёнка: не указана

Чалбышево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1717

Сын: Сучков Никифор Лукич

Мать ребёнка: не указана

Чалбышево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
1719
Чалбышево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214, Оп. 1, Часть 5, Книга 1614
Смерть
Между 1719 и 1748
Чалбышево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
https://predistoria.org/forums/index.php?topic=3800.15

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