Сучков (Лучка) Лука Петров сын
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1669
Дата смертиМежду 1719 и 1748
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1669
Отец: Сучек Петрушка Назаров сын
Мать: не указана
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1689-91-перепись
Место жительства
1689 или 1691
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1689-91-перепись Лучка Петров сын Сучков, родом он енисеец крестьянина сын, братей Микитка 9, Васка, Пронка 7.
Рождение ребёнка
1712
Сын: Сучков Борис Лукич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Сучков Никифор Лукич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1719
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214, Оп. 1, Часть 5, Книга 1614
Смерть
Между 1719 и 1748
https://predistoria.org/forums/index.php?topic=3800.15