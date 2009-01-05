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Мухарская (Якубовская) Галина Брониславовна
Мухарская (Якубовская) Галина Брониславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Якубовский Бронислав Хасеньевич
Мать
Якубовская (Гембицкая) Роза Адамовна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Якубовский Бронислав Хасеньевич
Мать:
Якубовская Роза Адамовна
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