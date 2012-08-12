Устинова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинова Валентина Ивановна

Устинова Валентина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1930

Дата смерти

12.08.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Устинов Николай Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Николай Евдокимович

Смерть
12.08.2012
Полянское, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close