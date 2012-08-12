Устинова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1930
Дата смерти12.08.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Устинов Николай Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.2012
Полянское, Татищевский муниципальный район, Саратовская область