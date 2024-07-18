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Савватий Никифорович

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

09.09.1860

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1860

Отец: Никифор Андреевич

Мать: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Саввовна Савельевна

Бракосочетание
09.07.1886

Жена: Ольга-Ульяна Захаровна

Рождение ребёнка
20.09.1887

Сын: Аристарх Савватьевич

Мать ребёнка: Ольга-Ульяна Захаровна

Рождение ребёнка
24.08.1891

Дочь: Марфа Савватьевна

Мать ребёнка: Ольга-Ульяна Захаровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1895

Сын: Климент-Александр Савватьевич

Мать ребёнка: Ольга-Ульяна Захаровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
17.03.1898

Дочь: Александра Савватьевна

Мать ребёнка: Ольга-Ульяна Захаровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1900

Сын: Димитрий Савватьевич

Мать ребёнка: Ольга-Ульяна Захаровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Марфа Савватьевна

Мать ребёнка: Ольга-Ульяна Захаровна

Рождение ребёнка
20.01.1905

Сын: Василий Савватьевич

Мать ребёнка: Ольга-Ульяна Захаровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.02.1907

Дочь: Евдокия Савватьевна

Мать ребёнка: Ольга-Ульяна Захаровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1910

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