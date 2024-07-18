Савватий Никифорович
Место рождения
Дата рождения09.09.1860
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1860
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
09.07.1886
Жена: Ольга-Ульяна Захаровна
Рождение ребёнка
20.09.1887
Сын: Аристарх Савватьевич
Мать ребёнка: Ольга-Ульяна Захаровна
Рождение ребёнка
24.08.1891
Дочь: Марфа Савватьевна
Мать ребёнка: Ольга-Ульяна Захаровна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Климент-Александр Савватьевич
Мать ребёнка: Ольга-Ульяна Захаровна
Рождение ребёнка
17.03.1898
Дочь: Александра Савватьевна
Мать ребёнка: Ольга-Ульяна Захаровна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Димитрий Савватьевич
Мать ребёнка: Ольга-Ульяна Захаровна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Марфа Савватьевна
Мать ребёнка: Ольга-Ульяна Захаровна
Рождение ребёнка
20.01.1905
Сын: Василий Савватьевич
Мать ребёнка: Ольга-Ульяна Захаровна
Рождение ребёнка
10.02.1907
Дочь: Евдокия Савватьевна
Мать ребёнка: Ольга-Ульяна Захаровна
Смерть
После 1910