Овчинников Василий Антонович
Место рождения
Дата рождения30.09.1929
Дата смерти24.03.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1929
Рождение ребёнка
25.04.1954
Сын: Овчинников Николай Васильевич
Мать ребёнка: Овчинникова Людмила Георгиевна
Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Овчинникова Людмила Георгиевна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
24.03.2020