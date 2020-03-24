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Овчинников Василий Антонович

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Место рождения

Пады, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

30.09.1929

Дата смерти

24.03.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1929

Отец: Овчинников Антон Семенович

Мать: Овчинникова Мария Ефимовна

Пады, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.04.1954

Сын: Овчинников Николай Васильевич

Мать ребёнка: Овчинникова Людмила Георгиевна

Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Людмила Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Овчинникова Людмила Георгиевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
24.03.2020
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