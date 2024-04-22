Реформатский Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реформатский Александр Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.10.1900

Дата смерти

03.05.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
российский лингвист
Смерть
03.05.1978
Москва, город федерального значения Москва
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