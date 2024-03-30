Кузичев Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Кузичев Михаил
Мать: Кузичева Мария Ивановна
Бракосочетание
Около 1868
Жена: Кузичева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Кузичева Пульхерия Алексеевна
Мать ребёнка: Кузичева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Кузичева Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Кузичева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Кузичев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Кузичева Анна Петровна
Смерть
Неизвестно