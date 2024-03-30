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Кузичев Алексей Михайлович

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Кузичев Михаил

Мать: Кузичева Мария Ивановна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1868

Жена: Кузичева Анна Петровна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Кузичева Пульхерия Алексеевна

Мать ребёнка: Кузичева Анна Петровна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Кузичева Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Кузичева Анна Петровна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кузичев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Кузичева Анна Петровна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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