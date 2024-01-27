Sapp (Mcewan) Mary — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sapp (Mcewan) Mary

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Около 1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: Mcewan John

Мать: Ethel D.

Смерть
Неизвестно
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