Галкина (Гиряева) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалкина (Гиряева) Пелагея Андреевна

Галкина (Гиряева) Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1911

Дата смерти

04.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1911

Отец: Гиряев Андрей Игнатович

Мать: Гиряева Екатерина Степановна

Бракосочетание
14.01.1937

Муж: Галкин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
28.08.1939

Сын: Галкин Александр Федорович

Отец ребёнка: Галкин Федор Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галкин Федор Васильевич

Смерть
04.07.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close