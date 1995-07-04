Галкина (Гиряева) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1911
Дата смерти04.07.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1911
Бракосочетание
14.01.1937
Рождение ребёнка
28.08.1939
Сын: Галкин Александр Федорович
Отец ребёнка: Галкин Федор Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галкин Федор Васильевич
Смерть
04.07.1995