Марья Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Игнатовна

Марья Игнатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732 ст.

Дата смерти

1777 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филат Анисимович

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1753 ст.

Дочь: Аграфена Филатовна

Отец ребёнка: Филат Анисимович

Рождение ребёнка
1754 ст.

Дочь: Матрёна Филатовна

Отец ребёнка: Филат Анисимович

Смерть
1777 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.