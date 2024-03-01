Марья Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732 ст.
Дата смерти1777 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филат Анисимович
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1753 ст.
Дочь: Аграфена Филатовна
Отец ребёнка: Филат Анисимович
Рождение ребёнка
1754 ст.
Дочь: Матрёна Филатовна
Отец ребёнка: Филат Анисимович
Смерть
1777 ст.