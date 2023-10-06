Ярмак (Ярмак) Анастасия Игнатьевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения22.12.1917
Дата смерти29.12.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1917
Отец: Ярмак Игнатий Филиппович
Мать: Ярмак Наталия Силовна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
29.12.1917
Черниговская губерния, Российская империя