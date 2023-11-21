Зобов Матвей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Зобов Григорий
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Матрёна Матвеевна
Мать ребёнка: Зобова Евдокия
Рождение ребёнка
1751
Сын: Зобов Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Зобова Евдокия
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Зобова Евдокия
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Марья Матвеевна
Мать ребёнка: Зобова Евдокия