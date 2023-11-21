Зобов Матвей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобов Матвей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Зобов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Матрёна Матвеевна

Мать ребёнка: Зобова Евдокия

Рождение ребёнка
1751

Сын: Зобов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Зобова Евдокия

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Пелагея Матвеевна

Мать ребёнка: Зобова Евдокия

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Марья Матвеевна

Мать ребёнка: Зобова Евдокия

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