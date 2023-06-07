Сагитов Мухаметгарей Салимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитов Мухаметгарей Салимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

1915 г.р.
Около 1917 г.р.
1921 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Сагитов Салим Мурсалимович

Мать: Хадыга

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мугульсум Хаметгареевна

Мать ребёнка: Сагитова Минзиган Сахип-Гареевна

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Сагитов Мухтар Гареевич

Мать ребёнка: Сагитова Минзиган Сахип-Гареевна

Семенкино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1921

Дочь: Такеева Нафиса Гареевна

Мать ребёнка: Сагитова Минзиган Сахип-Гареевна

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Сын: Сагитов Халяф Гареевич

Мать ребёнка: Сагитова Минзиган Сахип-Гареевна

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сагитова Минзиган Сахип-Гареевна

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сагитова Минзиган Сахип-Гареевна

Рождение ребёнка
20.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сагитова Минзиган Сахип-Гареевна

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1969
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