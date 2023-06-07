Сагитов Мухаметгарей Салимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Сагитов Салим Мурсалимович
Мать: Хадыга
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мугульсум Хаметгареевна
Мать ребёнка: Сагитова Минзиган Сахип-Гареевна
Рождение ребёнка
Около 1917
Мать ребёнка: Сагитова Минзиган Сахип-Гареевна
Семенкино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1921
Дочь: Такеева Нафиса Гареевна
Мать ребёнка: Сагитова Минзиган Сахип-Гареевна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Сагитова Минзиган Сахип-Гареевна
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
Около 1936
Рождение ребёнка
20.02.1938
Смерть
1969