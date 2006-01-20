Гареев Миниар Мавлетович
Место рождения
Дата рождения14.07.1932
Дата смерти20.01.2006
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1932
Отец: Гареев Мавлет Давлетович
Мать: Гареева Загафрян
Бракосочетание
02.03.1953
Бракосочетание
02.03.1953
Жена: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гареева Закиря Байдыковна
Рождение ребёнка
10.02.1957
Мать ребёнка: Гареева Закиря Байдыковна
Смерть
20.01.2006