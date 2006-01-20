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Гареев Миниар Мавлетович

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.07.1932

Дата смерти

20.01.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1932

Отец: Гареев Мавлет Давлетович

Мать: Гареева Загафрян

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.03.1953

Жена: Гареева Закиря Байдыковна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.03.1953

Жена: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гареева Закиря Байдыковна

Рождение ребёнка
10.02.1957

Сын: Гареев Марат Миниарович

Мать ребёнка: Гареева Закиря Байдыковна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
20.01.2006
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
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