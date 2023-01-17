Alexander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Alexander

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Место рождения

Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Frida

Смерть
Неизвестно
Россия, Челябинская обл., Копейск
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