Харламов Валерий Борисович
Место рождения
Дата рождения14.01.1948
Дата смерти21.08.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
21.08.1981
Московская область