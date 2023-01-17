Харламов Валерий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харламов Валерий Борисович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.01.1948

Дата смерти

21.08.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.08.1981
Московская область
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